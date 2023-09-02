عادل حمودة: «أوراق الجنة» من أشهر تسريبات العالم في السنوات الأخيرة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن وثائق الجنة أو أوراق الجنة واحد من أشهر التسريبات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، نشر هذه الوثائق كل من: الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وصحيفة الجارديان، وهيئة الإذاعة البريطانية، وصحيفة نيويورك تايمز.

نشرت أوراق باراديس عام 2017

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه نشرت أوراق باراديس في 5 فبراير عام 2017، وبلغ عددها أكثر من 13 مليون وثيقة.

وتابع: كشفت هذه الوثائق عن تورط عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة في حوالي 50 دولة، تضمنت الوثائق عددًا من الشركات التي تشرف على غسيل الأموال في الملاذات الضريبية مثل جزر كايمان وبرمودا وجزر العذراء (جزر فيرجين).

رسائل بريد إلكتروني

وواصل: «تعود غالبية الوثائق الى مكتب المحاماة الدولي (أبلبي) في برمودا، ويشرف المكتب على استثمارات عدد كبير من الشركات، وشملت الوثائق: رسائل بريد إلكتروني، اتفاقيات قروض، وبيانات مصرفية».

ولفت إلى أن أكثر من 25 ألف شركة أشرف عليها المكتب منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى عام 2016، وأكدت الوثائق تورط عدد كبير من الشركات العالمية في أعمال التهرب الضريبي قامت هذه الشركات وغيرها بتأسيس شركات في الخارج للتهرب من الضرائب في دولهم.