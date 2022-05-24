طلاب الإعدادية: التسريبات تعطل مبدأ تكافؤ الفرص رغم سهولة الامتحان

أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة القاهرة، بمستوى امتحان الإنجليزي الذي عُقد اليوم ورقياً في المدارس على مستوى المحافظة بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم والأسئلة المقالية، وذلك وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

الامتحان جاء في مستوى سهل

وقال محمد مجدي عصمت، طالب بالصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان جاء في مستوى سهل ومباشر ولا يشمل أي أسئلة معقدة في مختلف أجزائه، موضحاً أن الامتحان جاء من المقرر الدراسي الذي تم شرحه في الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف «مجدي» لـ«الوطن»، أن التسريبات تعطل مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي بين الطالب المجتهد والمتقاعس، مطالباً بضرورة وجود عقوبات رادعة لمن يسرب الامتحانات داخل اللجان للحفاظ على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أسئلة الاختيار من متعدد تعتمد على الفهم

من جانبه، أكد الطالب محمد سعيد، أن الامتحان جاء مباشراً ولم يشمل أي أسئلة معقدة ومن المقرر الدراسي، موضحاً أن الوقت كان مناسباً للإجابة على جميع الأسئلة.

وفي سياق متصل، قال الطالب أحمد ياسين، طالب بالصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولا يشمل أي كلمات معقدة، موضحاً أن أسئلة الاختيار من متعدد تعتمد على الفهم.

وفي سياق متصل، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حتى الآن حول مستوى الامتحان.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أنه يتم تصحيح الامتحانات يومياً في الإدارات التعليمية، مؤكداً أن معايير التصحيح موحدة على مستوى الإدارات وغير مسموح بمخالفتها.