بعد غلق محور 26 يوليو بالجيزة لمدة 6 أشهر.. اعرف خريطة الطرق البديلة

أعلنت محافظة الجيزة خريطة الطرق البديلة لطريق 26 يوليو الرئيسي الذي تم الإعلان عن أغلاقه بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان، ويستمر لمدة 6 أشهر في الاتجاهين لمسافة نحو 400 متر، وذلك للتمهيد لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادي النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادي النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

كما أوضحت «المحافظة» أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عملت على تحويل حركة المرور لطريق 26 يوليو الرئيسى فى الاتجاهين لطريقى الخدمة لطريق 26 يوليو، كما تم تنفيذ تحويلة مرورية.

خريطة الطرق البديلة

أما خريطة الطرق البديلة التي أعلنتها المحافظة؛ فهي كالتالي:

- حركة المركبات للقادم من ميدان لبنان و6 أكتوبر ويرغب في استكمال السير نحو 15 مايو ونادي الزمالك ينحرف لليمين نحو الطريق الداعم لطريق 26 يوليو.

يقوم بعدها باستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج ليعود مرة أخرى لشارع 26 يوليو الرئيسى ناحية كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.

خريطة الطرق البديلة للقادمين من كوبري 15 مايو

- أما فيما يتعلق بالمركبات القادمة من على كوبرى 15 مايو وكذلك نادي الترسانة، لمن يرغب لاستكمال الحركة تجاه ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر فينحرف يمنة نحو الطريق الداعم لطريق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل ويستكمل السير بالطريق الداعم نحو فتحة الخروج للعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق اكتوبر.