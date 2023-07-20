الطرق البديلة قبل الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو باتجاه إسكندرية الصحراوي

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور في اتجاه الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل، اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو لمسافة 500 متر لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالعجوزة و6 أكتوبر، حيث تكون أعمال الغلق بسبب إنشاء كمر خرساني في الاتجاه.

غلق كلي

كما أن أعمال إنشاء الكمر الخرساني تستلزم إجراء غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور لمدة 3 أشهر ابتداء من الساعة الثانية من صباح يوم غد الجمعة 21/7/2023 حتى صباح الأربعاء 18/10/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ولتسيير الحركة المرورية ومنع أي كثافات مرورية أمام قائدي المركبات، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم طريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 مترا.

كما قامت الإدارة العامة للمرور باستحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية و الإضاءة، مع تحويل طريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى اتجاهين.

التحويلات المرورية على محور 26 يوليو

أما عن التحويلة المرورية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، فعلى المركبات القادمة بطريق امتداد محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير في اتجاه محور 26 يوليو وطريق إسكندرية الصحراوي الدخول يسارا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

ويتم بعد ذلك استكمال السير بمسار التحويل المرورية لمسافة 250 متر حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للأسترادل ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخري للطريق الأصلي بامتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق اسكندرية الصحراوي وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.