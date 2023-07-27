لماذا سمي محور 26 يوليو بهذا الاسم؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار تأميم شركة قناة السويس التاريخي، من أجل استعادة حق مصر الأصيل في إدارة القناة وإيراداتها، لذلك أطلقو اسم محور 26 يوليو على واحد من أهم الطرق الرئيسية في محافظة الجيزة، والذى يربط بين حى المهندسين والسادس من أكتوبر.

أبرز المعلومات حول قناة السويس

وأوضح المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، بمناسبة ذكرى تأميم قناة السويس، أنّ القناة تعد أهم وأقصر شريان ملاحي عالمي يربط بين الشرق والغرب، كما أشار إلى ما يلي:

- تعد القناة أهم وأقصر شريان ملاحي عالمي يربط بين الشرق والغرب.

- حققت القناة أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9 مليارات و400 مليون دولار في 2023/2022.

- نفّذت القناة مشروعات عملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مرورًا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه.

- تواكب القناة حاليا المتغيرات كافة في النقل البحري وحركة الملاحة العالمية.

إيرادات قناة السويس تواصل النمو عبر السنوات

وأعلن المركز أنّ إيرادات قناة السويس واصلت النمو خلال السنوات الماضية، لتوفر للاقتصاد المصري حصة قوية من العملة الصعبة التي تدعم الموارد الدولارية، بجانب اعتبارها القناة الأكثر أمانا على مستوى العالم والأوفر وقتا للسفن.

ومن جانبه ،هنأ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تأميم قناة السويس، من 67 عاما، والتى تعد ملحمة وتدل على أن الشعب المصري دائما حاضر في مواجهة الأزمات.