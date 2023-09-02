ناقد فني: العالم شاهد إبهار ومتعة وثقافة مهرجان العلمين

قال الناقد الفني محمد شوقي، إن العالم أجمع شاهد على ما يحدث في مهرجان العلمين الجديدة من إبهار ومتعة وثقافة، وأن مدينة العلمين الجديدة لا تقل أهمية وروعة وإبهارا وجمالاً عن أي مكان في العالم، وهذا بدون مبالغة أو تحيز، وهذه حقيقة الجميع شاهدها.

الدورة الثانية من مهرجان الدراما استثنائية

وأضاف «شوقي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تنظيم مهرجان الدراما على هامش مهرجان العلمين فاجأه للغاية من حيث التنظيم، وإقامة الدورة الثانية من مهرجان للدراما استثنائي، خاصة أن جميع المهرجانات العالمية لا تكون دائما في العاصمة بل تكون في المدن الشاطئية.

ولفت إلى أن إقامة مهرجان الدراما في العلمين الجديدة فكرة جيدة للغاية، «مهرجانين في مهرجان»، موضحا أهمية مهرجان الدراما لثراء الحركة الثقافية والإبداعية في مصر والوسط العربي.

كوكبة من ألمع وأهم النجوم

وأشار إلى أن كوكبة من ألمع وأحب وأهم النجوم في مصر والوطن العربي يلتقون في العلمين ومهرجان الدراما شيء يعزز الدراما المصرية أكثر، ويعزز مكانة مهرجان العلمين الذي جذب الأضواء حوله من العالم أجمع.