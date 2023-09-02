«أكبر منتجي الصلب».. معلومات عن شركة حديد عز أحد رعاة مهرجان العلمين

يُعد مهرجان العلمين الجديدة الذي حقق نجاحاً كبيراً، أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، وضم المهرجان العديد من الفعاليات الرياضية والفنية وعروضا ترفيهية، بالإضافة إلى حفلات غنائية لأبرز الفنانين في الوطن العربي والعالم.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن حديد عز أحد أهم رعاة مهرجان العلمين في دورته الحالية، وفقاً لما نُشر عبر موقعة الإلكتروني:

حديد عز شركة رائدة في صناعة الصلب

وتعد شركة حديد عز أحد أهم رعاة مهرجان العلمين في دورته الحالية، وتعتبر شركة حديد عز أحد الشركات الرائدة في صناعة الصلب وأكبر منتجي الصلب في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تقوم بتصدير منتجات أطوال ومسطحات الصلب الي العديد من دول العالم المختلفة.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لحديد عز في عام 2011 نحو 7 ملايين طن سنوياً مقسمة بين 4.7 مليون طن من منتجات أطوال الصلب، و2.3 مليون طن من لفائف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، ويتم تصنيع تلك المنتجات عالية الجودة من خلال المصانع الأربعة التي يمتلكها حديد عز، داخل مصر، ووحداتها الإنتاجية المتطورة التي تُعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذه الصناعة.

حديد عز راعي مهرجان العلمين

ولحديد عز العديد من الأولويات أهمها تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة عبر رفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، واستهداف الأسواق المتخصصة لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى البحث عن فرص للتوسع فى كل من المنتجات والأسواق، وبلغ إجمالي استثمارات حديد عز إلى حوالي 4 مليارات دولار، كما وصل إجمالي الطاقات الإنتاجية للمصانع إلى 7 ملايين طن سنوياً من منتجات الصلب.