7 أعراض تشير للإصابة بالتهاب المرارة.. «لا تستهين بآلام البطن»

أوضح الدكتور عمرو السبكي استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير خلال لقائه ببرنامج «الحكيم في بيتك» الذي يُعرض على قناة«CBC»، أن الإصابة بالتهاب المرارة تحدث نتيجة وجود حصوات بداخلها تسبب انسداد في الممر الواصل بين المرارة والأمعاء، ويسبب الشعور بآلام عنيفة في منطقة البطن، كما يمكن أن يؤدي إلى إحداث مضاعفات صحية خطيرة تكون مهددة للحياة في بعض الأحيان.

أعراض التهاب المرارة

وهناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على المريض في حال إصابته بـ التهابات المرارة، يأتي في مقدمتها الشعور بألم بسيط أعلى البطن في منطقة في المعدة، ليتطور بعد ذلك إلى حدوث آلام عنيفة في البطن، بما يستدعي الذهاب إلى المستشفى لتركيب محاليل وأخذ المسكنات على الفور.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــا.