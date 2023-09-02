إطلاق حملة للنظافة بمدينة بيلا في كفر الشيخ تحت شعار «بلدي جميلة»

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، شدد على ضرورة رفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وخاصة أعمال النظافة.

وأشار إلى أننا أطلقنا حملة نظافة «بلدي جميلة»، والتي تهدف لتجميل وقص الأشجار، ورفع أي تراكمات بالشوارع، وتزيين الميادين بزراعة بعض الأشجار التي تحافظ على البيئة.

وأوضح أنه يتم متابعة أعمال النظافة العامة بمدينة بيلا والقرى التابعة لها، إذ تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي لها.

توجهات مستمرة برفع مستوى النظافة بالشوارع

وأشار رئيس مدينة بيلا، في كفر الشيخ، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

وأضاف رئيس مدينة بيلا، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكبرة للنظافة ورفع كفاءة الطرق وإزالة الإشغالات بالأحياء والميادين الرئيسية وقرى المركز، كما تم رفع المخلفات والقمامة على جانبي الطرق، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، لتحسين حركة السير أمام المارة والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض، مؤكداً أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والقرى ويتم متابعتها لحظياً لرفع كفاءة منظومة النظافة بمركز ومدينة بيلا، بما يجعل المواطنون يشعرون بحالة رضا.