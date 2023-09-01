رفع 100 طن مخلفات في حملة نظافة مكبرة بسوهاج

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حملات نظافة ورفع للأتربة والمخلفات من شوارع أخميم.

وقال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لـ«الوطن»، إن قطاع النظافة بالوحدة نفذ حملات لرفع الأتربة والمخلفات من الشوارع والميادين، وعمليات تمهيد وتسوية للطرق لتحسين كفاءتها وتحسين المظهر العام.

رفع 50 طن مخلفات بقرية نيدة

وأضاف «الشريف»، أنه جرى تنفيذ حملة نظافة بالطريق الشرقي بقرية نيدة، مع رفع جميع نقاط التجمعات بقرية الصوامعة شرقا، مع رفع المخلفات بالطريق الشرقي ومن أمام مصنع السمولينا، ومركز الشباب وأمام المقابر، ومسجد محمد عبدالجواد، كما تم رفع المخلفات بنقاط التجميع بقرية نيدة وآبار الملك وآبار الوقف، وعرب الأطاولة والعزبة، والعرب، والترعة المردومة، وجزيرة محروس، حيث تم رفع 50 طنا مخلفات.

التخلص من 60 طن مخلفات بقرى أخميم

وفي الوحدة المحلية لقرية الحواويش تواصل أجهزة مركز أخميم أعمال النظافة بطريق الطواحين، والمرشح، والحواويش، وطريق الديابات، ونقاط وصناديق النظافة، حيث تم رفع 30 طنا مخلفات.

وبقرية الكولة، تم تمهيد ورفع المخلفات المنزلية والمخلفات الصلبة وحوالي 30 طنا تقريبا بنجع عرب الخور وشارع البحر والتجمعات بقرية العيساوية شرق.