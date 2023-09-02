الصحفي ياسر ثابت: هذا ما على الدول العربية فعله لاسترداد أموالها بالخارج

قال الكاتب الصحفي ياسر ثابت، المتخصص في الشؤون العربية، إن قضية الأموال المنهوبة تهم عدداً كبيراً من دول الشرق الأوسط، خاصةً المنطقة العربية، وهو أمر في غاية الأهمية، ويُعد من أبرز الملفات الشائكة، وتابع متسائلًاعن مكان الأموال العربية المنهوبة خلال العشر سنوات الأخيرة، في الفترة التي أعقبت ما يُسمى «الربيع العربي»، منذ عام 2011.

تهريب الأموال إلى مناطق مختلفة

وأضاف «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم السبت، أنه بعد التطورات السياسية والأمنية، لجأ عدد كبير ممن كانوا في السلطة أو بعض الأثرياء إلى تهريب أموالهم إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأموال تم تهريبها إلى عدة مناطق مختلفة، منها بنوك في سويسرا أو فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا.

الأموال المهربة بدأت منذ 10 سنوات

ولفت إلى إن بعض الأموال المنهوبة وصلت إلى عدة دول بالشرق الأوسط، ولابد من تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملزمة لجميع الأطراف، وأيضاً المشاركة في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المهربة.

كما دعا إلى التعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والوكالات المعنية في هذا الشأن، نظراً لأن هناك ضرورة للحصول على مشورة فنية وقانونية، كما أن هناك مشكلة في استرداد هذه الأموال، وأنه لابد من الحصول على أحكام نهائية وباتة للحصول على هذه الأموال.