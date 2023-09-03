خطوات استخراج وثيقة من خلال نظام حجز الشهادات الموحد بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها توافر خدمات نظام حجز الشهادات الموحد بالجامعة للحصول على شهادات التخرج الخاصة بخريجي العام الحالي 2022-2023، في إطار توفير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي.

رابط التسجيل في نظام حجز الشهادات الموحد بجامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أنه يمكن التسجيل على نظام حجز الشهادات الموحد على الرابط التالي هـنـا، لاستخراج شهادات التخرج، أو بيان نجاح، أو أي وثيقة أخرى يرغب بها الطالب أو الخريج.

خطوات حجز الشهادات بالنظام الموحد في جامعة بنها

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه عند التسجيل في نظام حجز الشهادات الموحد بجامعة بنها يجب اتباع الخطوات التالية:

- استخدام بريد إلكتروني يمكن الوصول إليه ويفضل البريد الإلكتروني الجامعي الخاص بكل طالب أو أي بريد إلكتروني آخر، والتأكد من كتابته بالشكل الصحيح.

- التأكد من إدخال البيانات الخاصة بشاشة التسجيل، مع التأكد من إدخال عام التخرج 2023.

- رفع الملفات المطلوبة حسب كل خانة، مع التدقيق في الملاحظات الموجودة بشاشة التسجيل.

- عند إتمام التسجيل يتم التحويل التلقائي لشاشة الطلب ومراجعة الملاحظات وبيانات الطالب الموضحة أعلى الشاشة.

- يكون الطلب مجهز ببند إخلاء الطرف، والذي يشمل 3 شهادات تخرج باللغة العربية، ورسم البراءة للشهادة الأصلية باللغة العربية.

- عند رغبة الطالب في إصدار بيان نجاح مع إخلاء الطرف يتم الضغط على إضافة وثيقة أخرى واختيار بيان نجاح.

- إضافة أي وثيقة من الوثائق المتاحة بالنظام على الطلب قبل الحفظ.

- عدم اختيار توثيق أي بند من بنود الطلب إلا في حالة التأكد من الرغبة بذلك لعدم إضافة مصاريف إضافية على الطلب.

- يمكن إضافة أي ملاحظة خاصة بالطلب بخانة ملاحظات الطلب من شاشة الطلب الجديد أو شاشة عرض تفاصيل الطلب.

- مراعاة الدفع على الكود الموضح بشاشة تفاصيل الطلب للتأكد من إتمام عملية الدفع الخاصة بالطلب.

- في حالة نسيان كلمة المرور يمكن طلب إعادة تعيين لها من الرابط المتاح بشاشة تسجيل الدخول.

- يمكن متابعة حالة الطلب من شاشة تفاصيل الطلب لمعرفة وقت الانتهاء وميعاد التسليم.

- عند رغبة الطالب في طلب وثيقة جديدة من خلال النظام يقوم بتسجيل الدخول وليس تسجيل حساب جديد وذلك بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور المستخدمين في التسجيل أول مرة.

- في حالة الإدخال الخطأ لأي من البيانات الموجودة في شاشة التسجيل يمكن تعديلها من تعديل البيانات الشخصية أو إعادة رفع الملفات من تعديل الملفات الشخصية.

- في حال وجود طلبين لم يتم سدادهما، لن تسطيع إضافة أي طلبات جديدة حتى السداد أو حذف الطلبات.

- التأكد من رقم كود فوري أنه نفس الكود الموجود بالطلب.

- يجب عدم سداد قيمة طلب تم حذفه.