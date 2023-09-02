وظائف جامعة بنها الأهلية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت جامعة بنها الأهلية، عن حاجتها لموظفين في مجالات أكاديمية وإدارية وفنية، بمختلف الكليات بالجامعة، موضحة أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الإثنين الموافق 4 من شهر سبتمبر 2023، منوهة أن التقديم بدأ منذ يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023.

وأكدت جامعة بنها الأهلية، أن حاجتها لشغل الوظائف يأتي في إطار خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب في العام الدراسي الجديد.

شروط وظائف الإداريين والفنيين الجدد ببنها الأهلية

وجاءت شروط الوظائف كالتالي:

- أن يكون محل سكن المتقدم للحصول على الوظيفة قريبًا من الموقع الجغرافي للجامعة ويفضل من قاطني العبور.

- السن لا يزيد عن 40 عاما في أول سبتمبر.

- حسن المظهر والسير والسلوك.

شروط التقديم على وظائف معيدين

كما يجب توافر بعض الشروط في المتقدم لشغل وظيفة معيد بالجامعة وهي كما يلي:

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب من الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدًا على الأقل.

- أن يمتلك المهارات الإدارية وفنون الاتصال ومهارات التعامل مع الآخرين

- ألا يزيد السن عن 27 عامًا في أول أكتوبر المقبل.

- يفضل أنّ يكون محل الإقامة في المحيط الجغرافي للجامعة.

كيفية التقديم على وظائف جامعة بنها الأهلية

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من قبل الجامعة من خلال الضغط على هذا الرابط وكتابة البيانات المطلوبة.