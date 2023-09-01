فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد القادة 3» في جامعة بنها

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة بنها، اليوم الجمعة، فتح باب التسجيل ببرنامج إعداد القادة 3، والمزمع إقامته في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمقر مركز إعداد القادة بمشتهر، مع باقة من أكفأ المدربين والمحاضرين، وتستعرض «الوطن» شروط ومواعيد فعاليات برنامج إعداد القادة بجامعة بنها 3 ورابط المشاركة.

وتنطلق الفاعليات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة.

‏‎شروط التسجيل ببرنامج إعداد القادة 3 بجامعة بنها

أوضح الدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة لـ«الوطن» أن شروط التسجيل في برنامج إعداد القادة 3 بجامعة بنها كالتالي:

- التسجيل في اللينك أسفل البوست.

- سداد قيمة الدورة بعد التسجيل مباشرة من خلال فروع فوري.

- إرسال رسالة نصية على رقم «واتس اب» الخاص بالمركز (01205224444) بها اسم المشترك رباعي وصورة إيصال الدفع من فوري.

وأكد أحمد نجيب، أن عدد المسموح لهم المشاركة من الطلاب محدود، وأولوية الحضور بأسبقية التسجيل والسداد، مشيرا إلى أن إدارة مركز أعداد القادة نشر فيديو توضيحي على الصفحة الرسمية للمركز بالتواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة التسجيل والاشتراك وملئ كافة البيانات بصورة صحيحة.

رابط تسجيل المشاركة ببرنامج إعداد القادة 3 بجامعة بنها

أوضح نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، أنه على من يرغب في التسجيل ببرنامج إعداد القادة 3 بجامعة بنها الضغط على الرابط التالي اضغط هنا.

وأضاف نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، أن تكلفة الاشتراك في الدورة كالتالي:

- 100 جنيه بالنسبة لطلاب جامعة بنها والموظفين بالجامعة.

- 200 جنيه لباقي المشتركين.

مشيرًا إلى أنه سوف يتم التواصل هاتفياً مع المشتركين لتأكيد الحضور و إرسال برنامج المعسكر، ويمكن الاستفسار عن التفاصيل من خلال رسائل الصفحة الخاصة بالمركز على اللينك التالي هنا.

أو من خلال الرقم الخاص بالمركز: 01205224444