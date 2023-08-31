كل ما تريد معرفته عن وظائف جامعة بنها الأهلية.. شروط ورابط التقديم

تواصل جامعة بنها الأهلية بالعبور تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بالجامعة من أكاديميين وإداريين وفنيين، بكليات الجامعة المختلفة، حيث ينتهي التقديم يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأعلنت جامعة بنها الأهلية، عن حاجتها لشغل وظيفة معيدين للعمل بكليات الجامعة المختلفة، وكشفت عن حاجتها للتعاقد مع إداريين وفنيين في مختلف التخصصات، في إطار خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب في العام الدارسي الجديد.

وظائف جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، حاجتها للتعاقد مع إداريين وفنيين في عدد من التخصصات، وبدأت في تلقي الطلبات اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس إلكترونيًا، ويستمر لمدة 4 أيام.

شروط وظائف الإداريين والفنيين الجدد ببنها الأهلية

- أن يكون محل سكن المتقدم للحصول على الوظيفة قريبًا من الموقع الجغرافي للجامعة ويفضل من قاطني العبور.

- السن لا يزيد عن 40 عاما في أول سبتمبر.

- حسن المظهر والسير والسلوك.

شروط التقديم على وظائف معيدين

كما يجب توافر بعض الشروط في المتقدم لشغل وظيفة معيد بالجامعة وهي كما يلي:

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب من الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدًا على الأقل.

أن يمتلك المهارات الإدارية وفنون الاتصال ومهارات التعامل مع الآخرين

ألا يزيد السن عن 27 عامًا في أول أكتوبر المقبل.

يفضل أنّ يكون محل الإقامة في المحيط الجغرافي للجامعة.

كيفية التقديم على وظائف جامعة بنها الأهلية

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من قبل الجامعة من خلال الضغط على هذا الرابط وكتابة البيانات المطلوبة.