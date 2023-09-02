خطوات الكشف الطبي للطلاب الجدد بالعام الدارسي 2023- 2024 في جامعة بنها

تبدأ الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة بنها اعتبارا من غدا الأحد 3 سبتمبر، أعمال الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2023- 2024، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تعرف على خطوات التسجيل بالكشف الطبي بجامعة بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة أصدرت بيانا للطلاب أوضحت خلاله طريقة وخطوات التسجيل للكشف الطبي للطلاب الجدد كالتالي:

رابط التسجيل في الكشف الطبي علي الطلاب الجدد بجامعة بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أن الكشف الطبي على الطلاب ينطلق يالعيادات الطبية في كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه على الطلاب الدخول على النظام للحجز من خلال الرابط التالي من هنا.

العيادات الطبية

اعتبارا من غدا الأحد 3 حتى 28 سبتمبر الجاري وذلك بالعيادة الطبية المخصصة في كليات الجامعة كالتالي: العيادة الطبية بكلية تجارة، العيادة الطبية بكلية الآداب، العيادة الطبية بكلية العلوم، العيادة الطبية بكلية التربية النوعية، العيادة الطبية بكلية التربية، العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعي، العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها، العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنهاالعيادة الطبية بكلية التمريض العيادة الطبية بكلية التمريض العيادة الطبية بكلية الحقوق، العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية، العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية، العيادة الطبية بكلية الطب البيطري، العيادة الطبية بكلية الزراعة، العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا.

وأشار الجيزاوي إلى أنه للتواصل والمساعدة يمكن للطلاب الإرسال على البريد الإلكتروني من هنا، مؤكدا تقديم الدعم الفني ومساعدة الطلبة لتسجيل الطلبات في حالة وجود أي معوقات في التقديم وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات الدور السادس البوابة الإلكترونية للجامعة يومياً عدا الجمعة والسبت من الساعة 09 صباحا إلى 03 مساء.