«حماة الوطن» بشمال سيناء يعلن إطلاق مبادرة «واحد مننا كتابك عندنا»

كشف حزب حماة الوطن بشمال سيناء، مبادراته التعليمية، للعام الدراسي المقبل، والذي سوف ينطلق أكتوبر المقبل.

من جانبه، قال محمد عبد الله العلاقمي، مسؤول التعليم بحزب حماة الوطن، إن الحزب سيقوم بتوزيع الكتب المجانية على طلبة المدارس، من خلال مبادرة «واحد مننا كتابك عندنا».

توزيع الكتب بأحقية الحجز في المقر الرئيسي للحزب

وأضاف «العلاقمي»، أنه سوف يتم خلال أيام قليلة، البدء في توزيع كتاب «السندباد – الماهر» بالمجان، وذلك على تلاميذ المدارس، مشيرا إلى أن المبادرة توفر كتب رياض الأطفال أيضا، والماهر رياضيات للمرحلة الإعدادية، وأن التوزيع بالمجان بأحقية الحجز، من خلال زيارة الحزب بوسط مدينة العريش، وتسجيل الأسماء.

مبادرة الدروس الخصوصية

بدوره أكد المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن الحزب نفذ العام الماضي، مبادرة الدروس الخصوصية للشهادة الابتدائية والإعدادية، ولطلاب الثانوي العام، بالمجان، بمقر الحزب، المقابل لمجلس المدينة، وأيضا في بعض الأمانات الأخرى.

مواصلة مبادرات الحزب المجانية

وأوضح المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب بشمال سيناء، أن الحزب سوف يبقى دائم العطاء، من أجل أن تحقق الرؤيا السياسية المتقدمة لمصر 2030 وذلك من خلال المبادرات التعليمية والتثقيفية المساهمة بالمجان، علاوة على المبادرات الأخرى التي قام بها الحزب بالمحافظة، مثل الزواج الجماعي، وتوزيع المعونات على الأسر الغير قادرة، وتحقيق الهدف من مبادرة الرئيس.