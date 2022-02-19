«السكك الحديدية»: كل كوادرنا ستتخرج في معهد تكنولوجيا النقل

كشف الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمواد البشرية، تفاصيل بدء الدراسة في أول معهد لتكنولوجيا النقل الأسبوع المقبل، موضحًا أن أهميته تتلخص في تخريج كوادر فنية وتكنولوجية لقيادة السكك الحديدية في الفترة المقبلة.

«مفيش حد هيطلع بقطارات إلا عن طريق المعهد»

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مفيش حد هيطلع بقطارات إلا عن طريق هذا المعهد»، مشيرًا إلى أن هذا المعهد سيعمل على تخريج كل الكوادر التي تقود المنظومة من فنيين وميكانيكيين وكهربائيين أو قائدي القطارات.

وتابع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمواد البشرية: «الكوادر سيمكنها أيضا تشغيل أبراج التحكم المركزي على مستوى الشبكة كاملة، وستكون الأبراج محلية، إضافة لأبراج CTC، وسيعمل أبناء هذا المعهد على قيادة القطارات الكهربائية».

وأردف أن هناك بعض الشروط للالتحاق بالمعهد مثل التخرج من إحدى المدارس الفنية أو الثانوية العامة شعبة الرياضيات، مشيرًا إلى أن المعهد يتضمن إقامة كاملة للطلاب، ومدة الدراسة فيه عامين بعد الثانوية العامة أو الدبلوم، وقد يدرس الطالب عامين آخرين حتى يدرس الطالب في إحدى الجامعات التكنولوجية.

مدرسة بتخصصات متعددة لأول مرة

من جانبه قال الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنه لأول مرة سيجري إنشاء مدرسة بتخصصات متعددة، ففي الماضي كان الأمر يقتصر على قطاع معين مثل السياحة أو الزراعة أو الفندقة أو الصناعة، لكن هذه المدرسة ستجمع بين تخصصات مختلفة من حيث البنية التحتية والتشطيبات الخارجية، وكل ما يهم أعمال الإنشاءات في المدن والقرى والنجوع، بالإضافة إلى التخصصات الفندقية في عمليات الطبخ وغيرها».

وأوضح «بصيلة» خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج، أن هذه المدرسة ستشهد إطلاقًا لأنشطة اقتصادية مهمة جدًا ستفيد الطلاب والمدرسين الذين يدرسون طبقًا لهذه النوعية بالمدارس، وهي مدرسة ثانوية ولم يُحدد المجموع حتى الآن، لأننا نعرف على وجه التحديد نتائج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، وعندما تظهر النتيجة في نهاية يونيو المقبل سنحدد الحد الأدنى.