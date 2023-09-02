مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر يعلن فتح باب القبول للطلاب الجدد

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي للحصول على البكالوريوس والليسانس، بدءا من غدا الأحد.

البديل للتعليم المفتوح

أوضح الدكتور وليد عبدالله، أن التعليم المدمج يعد بمثابة النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، إذ يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس كلية التجارة بنظام التعلم المدمج، بالشراكة مع جامعة عين شمس، وبكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال بنظام التعلم المدمج، بالشراكة مع جامعة المنيا، وكذلك ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعلم المدمج، بالشراكة مع جامعة المنيا، وبكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي بنظام التعلم المدمج، بالشراكة مع جامعة المنيا.

شروط الألتحاق

وأضاف أن شروط الألتحاق هى: أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة «دبلوم فني - دبلوم تجاري - دبلوم زراعة - الثانوية الأزهرية - المؤهلات فوق المتوسطة خريجي المعاهد العالية والمعاهد الفنية - المؤهلات العليا، وأن يكون قد مر سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط، ويستثنى من الشرط الثاني الحاصلين على مؤهل عال والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصريين المقيمين بالخارج بشرط اجتياز اختبار القبول.

الأوراق المطلوبة

وتابع: الأوراق المطلوبة للتقديم بنظام التعليم المدمج، أصل المؤهل الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم أو المعاهد أو المؤهلات العليا أو مستخرج رسمي منه بشرط مرور سنتين أو أكثر ما عدا المؤهلات العليا، و أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، والأوراق الموضحة الموقف من التجنيد (للذكور)، على أن يكون متاح تأجيل من التجنيد لمن سنة أقل من 22 عاماً، وصورة الرقم القومي، و 8 صور شخصية.

موعد لتقديم الأوراق

وأردف قائلا: جرى تحديد موعد لتقديم الأوراق يوميا خلال ساعات العمل؛ بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة والسبت، وبالنسبة لمواعيد السداد في الخزينة لدفع الرسوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، بمقر مبنى الإدارة المركزية بجامعة الأقصر، مكتب شئون الطلاب الأقصر المتواجد في الدور الأرضي، وأتاح مركز التعليم المدمج إمكانية الاستعلام عن طريق الرقم 01017392964 أو الاستعلام من خلال التواصل بالصفحة الرسمية للتعليم المدمج علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من هنا