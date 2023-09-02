إيمان الحصري: ختام فعاليات مهرجان العلمين بنجاح أسطوري

أكدت الإعلامية إيمان الحصري، أنَّ مهرجان العلمين يختتم فعاليات الدورة الأولى بعد نجاح أسطوري، بليلة فن وإبداع، لافتةً إلى النجوم الذين أحيوا حفلات غنائية بمهرجان العلمين الجديدة مثل حفل النجمة الكبيرة أنغام الذي شهد حضورا جماهيريا واسعا شمل مصريين وعرب وهو ما لا يختلف عن باقي حفلات المهرجان.

الحصري: حضور جماهيري كبير بحفلات مهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «الحصري» خلال تقديمها فقرة عن مهرجان العلمين الجديدة ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحضور الجماهيري الكبير تواجد في جميع حفلات المهرجان، بدءا من حفل الافتتاح الذي أحياه الفنان تامر حسني، وتلاه مجموعة من حفلات نجوم الغناء العربي بجانب فعاليات ثقافية وفنية ورياضية بالمهرجان.

تنوع فعاليات مهرجان العلمين

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري، أنَّ حضور الجماهير للفعاليات المختلفة من «ثقافي» و«فني» و«رياضي»، يؤكد أنَّ هذه النوعية من المهرجانات والاحتفالات يمكن أن تمتد حتى فصل الشتاء.

أهداف مهرجان العلمين

وأوضحت أنَّ الهدف الأساسي من مهرجان العلمين الجديدة هو تسليط الضوء على التطور الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة في فترة قياسية، وتشغيل الساحل الشمالي طوال العام بدلاً من كونه مصيف موسمي لا يتجاوز تشغيله 3 شهور في العام.