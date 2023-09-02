مقرر لجنة الثقافة الرقمية: أنظمة الذكاء الصناعي منحازة للرجال

قال زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن أنظمة الذكاء الصناعي تعمل من خلال برمجيات كثيرة، وتقوم بإجراء عمليات مماثلة للعمليات العقلية التي يقوم بها الإنسان، حيث تستطيع هذه الأنظمة تحليل البيانات، واستخراج بيانات جديدة.

«عبد التواب»: الذكاء الصناعي بياناته منحازة في هذه الحالة

وأضاف «عبد التواب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة «ten»، مساء السبت، أن الذكاء الصناعي يستخرج بيانات منحازة إذا كانت البيانات المدخلة منحازة، وأشهر نوعين من الانحياز في الذكاء الصناعي هو انحيازه للرجال، خاصة وأن 80% من القائمين على الذكاء الصناعي رجال، خلاف أن القائمين على هذه الأنظمة من البيض، ولذلك هناك انحياز من الذكاء الصناعي ضد الملونين.

الذكاء الاصطناعي والتفكير البشري

وتابع مقرر لجنة الثقافة الرقمية، أن هناك حالة من التصديق للكل مما يصدر عن الذكاء الاصطناعي، معتقدين بأن الذكاء الاصطناعي يفكر بشكل أفضل من الإنسان، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن العالم يتحدث على ضرورة وجود ميثاق أخلاقي لتطوير أنظمة الذكاء الصناعي.

ولفت إلى أن أنظمة الذكاء الصناعي تقدم اقتراحات، ولا تنفذ ما تقترحه، وإذا وصلنا إلى مرحلة تنفيذ الاقتراحات من قبل أنظمة الذكاء الصناعي بدون إرادة الإنسان، فهذا يضر بالبشرية، مشيرًا إلى أن الجانب المظلم من الذكاء الصناعي والبيانات غير المعرفة كبير جدًا.