غيَّر 4 شرايين مسدودة.. آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال

كشف الفنان حسام حسني، آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر الغنائي عنتر هلال، مشيرًا إلى أنه أجرى عملية قلب مفتوح.

عنتر هلال غيَّر 4 شرايين مسدودة

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة سي بي سي، إن الفنان عنتر هلال غيَّر 4 شرايين مسدودة وصمام للقلب، وخرج للعناية المركزة، ثم العناية المتوسطة، وغير مسموح بالزيارة حتى الآن، وبدأ الأكل والمشي، وذكر أنه يتواصل مع زوجته باستمرار، وتحدث له هاتفيًا، ومعنوياته جيدة.

عنتر هلال شاعر كبير وله إيفيهاته الرائعة

وأضاف: «عنتر شاعر كبير، وله إيفيهاته الرائعة»، مازحًا: «لدرجة أن الممرضين في العناية المركزة من كتر الضحك طلبوا ينقلوه لمكان تاني».