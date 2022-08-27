الفنان حسام حسني يحصل على الدكتوراة في الموسيقى من جامعة حلوان

ناقش الفنان حسام حسني رسالة الدكتوراه الخاصة به منذ قليل في جامعة حلوان.

رسالة الدكتوراه التي تقدم بها حسام حسني بعنوان: «الظواهر الغنائية الجديدة في الأغنية المصرية الشائعة في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين»، وذلك في قسم النظريات والتأليف شعبة علوم الموسيقى في كلية التربية الموسيقية.

مسلسل ريفو

حسام حسني كان قد شارك مؤخرا في مسلسل ريفو الذي أنتجته منصة «واتش إت»، والذي ظهر فيه بشخصيته الحقيقة كمطرب وموزع موسيقي.

«ريفو» مسلسل مكون من 10 حلقات، وشارك في بطولته كل من أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولى، هشام الشاذلي، مينا النجار، محسن محيي الدين، سلوى محمد علوي، مريم بدوي، يوسف حشيش ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

أعمال جديدة

حسام حسني، كان قد قال فى تصريحات لـ«الوطن» إنه يحضر في الفترة الحالية لأكثر من أغنية جديدة، سيقدم منها بمفرده وأخرى مع زميل له، وسيعمل فيهم على تقديم، جميع الألوان الموسيقية، بين الشعبي والرومانسي.

واشار «حسني» إلى أنه يحاول في الفترة الحالية إقناع محمد محيي بتقديم «ديو» معه، وإخراجه للنور في فترة الصيف.

يذكر أن حسام حسني كان قد قدم عشرات الأغنيات المهمة، منها «كل البنات بتحبك» و«لولاش» و«أنا بحبك نو بدي».