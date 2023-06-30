الفنان حسام حسني: الدراسات العليا سر غيابي في السنوات الأخيرة

كشف الفنان حسام حسني سبب غيابه خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو تغيرت الدنيا وظهرت أشكال موسيقية جديدة منها الجيد والمختلف، لافتًا إلى أنه قرر استكمال الدراسات العليا والحصول على الماجستير والدكتوراة بعد تأجيل الدراسات العليا في الموسيقى لسنوات عدة.

الظواهر الغنائية الجديدة

وأوضح حسام حسني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه حاصل على بكالوريوس التربية الموسيقية وحصل على الماجستير وكانت رسالته عن تأثير «الفرانكو آرب» على الأغاني المصرية وحصل على الدكتوراة وكان موضوع رسالته عن الظواهر الغنائية الجديدة في الأغنية المصرية الحديثة في الفترة من عام 2000 لـ2020 ونال شهادة الدكتوراة في فلسفة الموسيقي من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

حسام حسني: لم أتعاون مع ويجز

وأشار حسام حسني أنه تناول موسيقى كاريوكي وباند وسط البلد وبعض الفرق الموسيقية لافتًا إلى أن مطرب الراب ويجز لم يكن قد ظهر وقتها ليتناول موسيقاه في رسالته مؤكدًا انه تعاون مع بعض هذه الفرق.