فنجان قهوة مصري «يا بن مين يزرعك».. إنتاجه محليا يخفض أسعاره ويوفر 10 مليارات جنيه فاتورة الاستيراد (ملف خاص)

حلم قديم يعود تاريخه إلى نحو 44 عاماً مضت، بإنتاج فنجان قهوة من «بُن» مزروع فى مصر، يبدو أنه يتحقق الآن، ومن المحتمل أن ينجح اقتصادياً، بعد أن وصل باحثون إلى نتائج مبدئية بشأن إمكانية وكيفية زراعة البن فى مصر، فيما امتلك مزارعون الشجاعة التى مكنتهم من زراعته بالفعل.

كانت البداية حين تم استقدام عدد كبير من شتلات أشجار البن من اليمن عام 1979، وتوزيعها على عدد من «المحطات البحثية» بمركز البحوث الزراعية. وفى 2007 انطلقت التجارب حول كيفية تسميد وتقليم وإكثار ما تبقى من هذه الأشجار، وتحديد الظروف المُثلى لزراعتها، وأثبتت التجارب حتى الآن تزهير البن ونجاح إثماره فى مصر، فيما تتواصل التجارب للوصول إلى أفضل إنتاجية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه العاملون فى هذه الصناعة، أن مصر تستورد ما يتراوح بين 70 و80 ألف طن بن سنوياً، وهى كمية قابلة للزيادة مع زيادة السكان، مشيرين إلى أن سعر البن محلياً يحكمه سعر الدولار، الذى ارتفع كثيراً، بجانب ارتفاع البورصة العالمية للبن، ناهيك عن التغيّرات المناخية التى قلّصت الإنتاج عالمياً.

وتُعزّز هذه المعطيات جهود مواصلة البحث من أجل إنتاج فنجان قهوة مزروع فى أرض مصر، بما يوفر فى فاتورة استيراد البن البالغة الآن نحو 345 مليون دولار، ويؤدى إلى تخفيض الأسعار التى «عكّرت مزاج» عشاق البن.