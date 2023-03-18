رئيس مركز البحوث الزراعية: ننتج أعلى الأصناف من الذرة وترتيبنا الـ4 عالميا

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: إنه تم الاستعداد لموسم زراعة المحاصيل الصيفية، بأصناف عالية الإنتاجية، وسيتم طرح التقاوى فى الإدارات الزراعية بأسعار مخفّضة لـ«الذرة وفول الصويا وعباد الشمس» لتسليمها للمزارعين قبل الموسم الزراعى المقبل، وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن الأصناف التى تُزرع فى مصر عالية الإنتاجية، ومصر فى مرتبة متقدّمة بين الدول فى الإنتاجية من وحدة المساحة.. وإلى نص الحوار.

بداية هل تمتلك مصر أصنافاً عالية الإنتاجية من الذرة؟

- الأصناف الفردية للذرة المسجلة فى مصر هى الأعلى فى العالم من حيث الإنتاجية، وترتيب مصر فى إنتاج الأصناف الفردية هو الرابع عالمياً، حيث يصل إلى 33 أردباً للفدان، أى 6 أطنان، فى حين يصل الإنتاج للهكتار فى دول الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى 7 أطنان فقط، والثمانية أطنان فى الهكتار يمكن إنتاجها إذا تم اتباع التوصيات الإرشادية جيداً وزراعة أصناف معتمَدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

«المركز» سجل حتى الآن 32 هجين ذرة بيضاء وصفراء تحقّق أعلى إنتاجية العام الماضي

وما عدد الأصناف عالية الإنتاجية فى مصر؟

- قسم بحوث الذرة سجّل حتى الآن 32 هجين ذرة بيضاء وصفراء، تحقّق أعلى إنتاجية العام الماضى، ونجح فى تسجيل 7 أصناف جديدة، وهى 3 فردى جيزة 181 و182 و183، كما أن هناك أصنافاً أخرى متداولة تحقق إنتاجية عالية تم استنباطها من قِبل معهد بحوث المحاصيل من الهجن الفردية والثلاثية عالية الإنتاجية والمقاومة لمرض الشلل والذبول المتأخر، التى تحدّد زراعتها الموسم الصيفى الجديد خاصة بالأراضى الجديدة حديثة الاستصلاح تحت نظم خاص من التسميد والرى، وأهم تلك الهجن الفردية من الذرة البيضاء أصناف جيزة 10 و125، و128 و130 و131 و132، و444، ومن الذرة الصفراء 162، و164، 166 و168 و173، 176، و177 و178، وأصناف الهجن الثلاثية البيضاء جيزة 310 و311 و314، و321 و323 و324 و329، والذرة الصفراء الهجن الثلاثية، جيزة 352 و353 و360 و368.

وماذا عن الأصناف التجارية الأخرى؟

- باقى السبعة أصناف التى تم تسجيلها العام الماضى صنف هجين الفشار إكسترا بوب 101 وإكسترا بوب 102، وكذلك تم تسجيل أصناف سكرية، وهى صنف سويت كورت «السكرية» إكسترا سويت 110، وماستر سويت 111، وهى تلقى إقبالاً كبيراً بين المواطنين.

د. محمد سليمان: ننفذ حملات توعية في 23 محافظة.. وسنزرع حقولاً إرشادية بأفضل الأصناف

وما الاستعدادات للموسم الزراعى الجديد؟

- نقوم بحملة إرشادية تغطى 23 محافظة فى 157 مركزاً إدارياً، حيث سيتم زراعة حقول إرشادية للمشاهدة، يتم فيها زراعة أفضل الأصناف، ونحضر المزارعين ونوضح لهم الفرق بين الأصناف القديمة والجديدة، وقبل بدء الزراعة تقوم لجان من الجهات المختصة مع معهد بحوث المحاصيل بمتابعة زراعة محصول الذرة الشامية والتعريف بالأصناف الصيفية مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، والتى تعطى إنتاجية عالية، خاصة غيطان الذرة الصفراء، وحث الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة الذرة الصفراء، لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وذلك فى إطار توجّه الدولة للتوسّع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول، حيث تسهم الذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس فى تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والزيوت والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين، بحثّهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء، للتوسّع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

وماذا عن أصناف فول الصويا التى تحقّق زراعتها فى مصر إنتاجية عالية؟

- لدى المركز أصناف تحقّق أعلى إنتاجية سيتم طرحها خلال الموسم المقبل، وهى أصناف جيزة 21، و35 و82، و83 و111 وجيزة 22، وتتميز بمقاومتها لدودة القطن ويمكن زراعتها محمّلة مع الذرة، وصلاحيتها للزراعة فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل أو الأراضى الجديدة، وتتراوح إنتاجيتها ما بين 1.5 وحتى 1.7 طن للفدان، وصنف جيزة 21 هو صنف مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة ورق القطن، يصلح للزراعة بعد القمح بالوجه البحرى وينضج بعد نحو 125 - 130 يوماً من الزراعة وذات مواصفات زراعية ممتازة، وتصل إنتاجيته إلى نحو 1.7 طن للفدان، بالإضافة إلى صنف جيزة 35، وهو صنف جديد مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة ورق القطن ويحتاج 105 - 110 أيام من الزراعة حتى النّضج، وتنجح زراعته بكلا الوجهين البحرى والقبلى، وتتراوح إنتاجيته بين 1.5 و1.6 طن للفدان.

قائمة الأصناف

قائمة الأصناف تضم صنف جيزة 82، وهو صنف مستنبط بالتهجين مبكر النضج بعد 95 - 100 يوم من الزراعة يمكن زراعته بالأراضى القديمة والجديدة بالوجه القبلى إما منفرداً أو محمّلاً مع محاصيل أخرى، وتتراوح إنتاجيته بين 1.2 - 1.4 طن للفدان، وصنف جيزة 83، وهو صنف مستنبط بالتهجين مبكر النضج بعد 95 - 100 يوم من الزراعة، عالى المقاومة لدودة ورق القطن، ويمكن زراعته بالوجه البحرى، إما منفرداً أو محمّلاً مع محاصيل أخرى، وتتراوح إنتاجيته بين 1.3 - 1.5 طن للفدان.