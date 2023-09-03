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«محلي طما»: سرعة الانتهاء من ضخ الغاز الطبيعي لقرى المركز ضمن «حياة كريمة»

كتب:

شيماء دراز
05:32 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية  أم دومة القرية النموذجية بمحافظة سوهاج والتى تم اختيارها بمبادرة القرية الخضراء وقرية كوم غريب التابعة لها، لإنهاء المشروعات بموعدها وإزالة العقبات.

وقالت المهندسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات الرئاسية ومدى سرعة تنفيذها.

متابعة مشروعات حياة كريمة بأم دومة 

وأضافت أن اللجنة تتابع  مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وتعمل على إزالة المعوقات والمشكلات التي تعوق إنجاز أي مشروعات، وقامت اللجنة بمعاينة موقع إنشاء منظم الغاز الطبيعي بقريه كوم غريب وحل المشكلات التي كانت تعوق ذلك لإنجاز المشروع.

مساعدة أهالي القرية للوحدة المحلية 

ووجهت شكرها لأهالي القرية لتعاونهم مع الوحدة المحلية لإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، سواء الطرقات أو بالمنزل ووعدت بأنه في القريب العاجل وقبل الموعد المحدد سيتم الانتهاء من تركيب المنظم وضخ الغاز الطبيعي لكل القرية. 

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بقلم شيماء دراز