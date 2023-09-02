تقديم خدمات طبية لـ1652 مواطنا ضمن «حياة كريمة» في قرية سيوة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لـ1652 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية سيوة بمركز بني مزار على مدار يومي 30 و31 أغسطس الماضي، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

الخدمات الصحية والعلاجية مجانا

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 351 جراحة، 450 أطفال، 212 باطنة، و77 نساء، 183 رمد، 128 أنف وأذن، 210 جلدية، 41 تنظيم أسرة.

تحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 90 تحليلا مختلفا وحالتي موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية و74 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 34 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 95 مترددا.