قطار التمكين الاقتصادي يصل قنا.. «حياة كريمة» تسلم 61 مشروعا للأهالي

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير الريف المصري على الارتقاء بحياة المواطن البسيط، وتنفذ ذلك الهدف من عدة زوايا مختلفة من ضمنها التمكين الاقتصادي، إذ تبذل المبادرة جهودًا كبيرة في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للأهالي الأكثر احتياجًا في القرى والمحافظات.

مشاريع حياة كريمة للتمكين الاقتصادي

ووفرت المبادرة الرئاسية عددًا من المشاريع الصغيرة للأهالي الأكثر احتياجًا في القرى والمحافظات المختلفة، في إطار عملها على تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئة، ووصلت حياة كريمة إلى محافظة قنا من أجل تسليم مشاريع صغيرة وأكشاك للمستحقين والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

التنوع في المشاريع المقدمة للأهالي

ووصل عدد مشاريع التمكين الاقتصادي التي سلمتها المبادرة الرئاسية إلى 61 مشروع، مع مراعاة التنوع في المشروعات التي تم تسليمها، وكذلك مراعات مدى إمكانية الشخص في إدارة تلك المشروعات وتنميتها، حتى تصبح مصدر دخل ثابت له، ومن المشاريع التي سلمتها حياة كريمة للأهالي: «البقالة، معدات معدنية، ورش نجارة، كهرباء سيارات، ملابس، إكسسوارات محمول، مطاعم، قطع غيار موتوسيكلات، مكن خياطة، ورش لحام، صيانة أجهزة كهربائية».

وتستمر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في استكمال عملها في قطاع التمكين الاقتصادي، ومن المقرر أنَّ تتوجه إلى محافظات أخرى، ويأتي ذلك نتيجة للتعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.