والد طالبة الطب ضحية السرطان: حلمت بالجنة قبل رحيلها.. وجنازتها كانت مهيبة

أكد كمال عرفة والد الطالبة نانسي عرفة ضحية السرطان في محافظة المنوفية، والتي فارقت الحياة اليوم، بعد صراع مع المرض، أن ابنته كانت تعرضت لتعب قبل فترة وبعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة أسباب مرضها اكتشف الأطباء أنها مريضة بسرطان الدم.

والد الطالبة نانسي عرفة: كانت متفوقة في دراستها وملتزمة

وأضاف والد الطالبة نانسي عرفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنته كانت متفوقة في دراستها في كلية الطب وكانت ملتزمة، وتعتبر نموذجا لكل الفتيات في قريتها بمركز منوف، مؤكداً أن الجميع في قرية كفر فيشا في حالة من الحزن على وفاتها لأنها كانت بمثابة نموذج لكل بنات القرية.

وأوضح، أن ابنته تحدثت مع أمها في فترة مرضها وقالت لها أنها رأت الجنة في المنام، مؤكداً أن الأيام الأخيرة كانت صعبة لأنها دخلت غيبوبة بسبب مرضها وتأثيره الشديد عليها، مؤكدا أن جنازتها كانت مهيبة وشارك فيها الآلاف من أبناء القرية وأصدقائها.

حزن بعد وفاة الطالبة نانسي عرفة

وخيمت حالة من الحزن على طلاب جامعة المنوفية ومركز منوف بعد إعلان خبر وفاة الطالبة نانسي عرفة ضحية السرطان بعد أن تم حجزها في المستشفى لتلقي جلسات الكيماوي، ونعى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وعميد كلية الطب، وفاة الطالبة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتداول الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الطالبة نانسي عرفة، وسط دعوات أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، ويشفع فيها مرضها، كما أقام أصدقائها جلسات خاتمة لتلاوة القرآن علي روحها.