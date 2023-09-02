دعاء زهران: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم يؤكد الريادة المصرية

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ تؤكد الريادة المصرية، وترسخ التفوق المصري بفضل الخطط الاستراتيجية للقيادة السياسية الواعية.

زهران: نجاح فكرة القيادة السياسية المصرية في تنظيم مؤتمر شبابي عالمي

وأضافت زهران، في بيان لها منذ قليل، أن هذا القرار أكد على نجاح فكرة القيادة السياسية المصرية في تنظيم مؤتمر شبابي عالمي للاستماع وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات، ثم بعد ذلك تتحول إلى منصة شبابية عالمية تعتمد عليها جميع المنظمات والمؤسسات العالمية.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه رؤية وإصرار على استمرارية ودورية عقد المنتدى لحرصه على الاستماع إلى الشباب وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل وكذلك الرد على كل تساؤلاتهم بشأن خطط الدولة للتنمية على جميع المجالات.

زهران: الرئيس السيسي منذ توليه الحكم كان مؤمنا بملف تمكين الشباب

وأكدت زهران، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم كان مؤمنا بملف تمكين الشباب في المناصب القيادية بالدولة؛ لأنه حريص على أن بناء الجمهورية الجديدة سيكون بيد الشباب الواعي المدرك بضرورة بناء الوطن وملف التنمية.