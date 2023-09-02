هدى رشوان: منتدى شباب العالم يعزز دور مصر القيادي ويزيد تأثيرها دوليا

علقت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، قائلة إن هذا التحرك خطوة إيجابية ومفرحة للغاية.

تعزيز دور مصر القيادي

وأضافت خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن منتدى شباب العالم يؤدي دورا مهما للغاية، ويعزز دور مصر القيادي، ويساعد أن تكون في مصاف الدول ذات التأثير الدولي.

ولفتت إلى أن منتدى شباب العالم تلقى من قبل إشادة من مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الحالية والسابقة،و أشاد بالتجربة المصرية في تمكين الشباب.

وأوضحت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة أشادا بمنتدى شباب العالم، وأشارا إلى أنه إسهام مصري يفتح مجالاً للحوار بين الشباب حول العالم، وكل نسخ منتدى الشباب أضفت نوعا من أنواع تعزيز الحوار والمناقشة في كل قضايا التنمية، فأصبح منصة دولية واسعة للغاية تناقش قضايا الشباب.

الشباب هم حاملو الراية

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة دائما تؤكد أن الشباب هم حاملو الراية، ويؤدون دورا محوريا مهما، ليس فقط كمستفيدين، ولكن أيضا كشركاء في تنفيذ كل الإجراءات والسياسات والتطوير الذي يحدث.