درجات الحرارة اليوم.. القاهرة تسجل 33 درجة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة أن يسود يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة ورياح على أغلب المناطق

ويشهد اليوم وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويصاحبها انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحاً، كما تنشط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، العظمى والمحسوسة على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 36.

- العاصمة الإدارية 33- 36.

- بنها 33 - 36.

- دمنهور 33 - 36.

- وادي النطرون 34 - 37.

- كفر الشيخ 33- 36.

- المنصورة 33 - 36.

- الزقازيق 34 - 37.

- شبين الكوم 33 - 36.

- طنطا 33 - 36.

- دمياط 31- 34.

- بورسعيد 31 - 34.

- الإسماعيلية 35 - 36.

- السويس 35 - 36.

- العريش 31 - 34.

- رفح 30- 33.

- رأس سدر 34 - 37.

- نخل 32- 34.

- كاترين 32- 34.

- الطور 33- 36.

- طابا 32 -34.

- شرم الشيخ 38 - 41.

- الإسكندرية 31 - 34.

- العلمين الجديدة 30- 33.

- مطروح 30 - 33.

- السلوم 30 - 33.

- سيوة 34 - 36.

- رأس غارب 38- 41

- الغردقة 38-41

- سفاجا 37 - 40

- مرسى علم 38 -41

- شلاتين 39 - 42

- حلايب 35 - 38

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36 - 39

- الفيوم 35 - 37

- بني سويف 34 - 36

- المنيا 35 - 37

- أسيوط 35 - 37

- سوهاج 36 - 38

- قنا 40 - 41

- الأقصر 41 - 42

- أسوان 41 - 42

- الوادي الجديد 39- 40

- أبو سمبل 41 - 42.