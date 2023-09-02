الأرصاد عن تعرض البلاد لموجة حارة: الطقس جيد حتى الثلاثاء

تشهد حالة الطقس تحسنا نسبيا بداية من مساء أمس الجمعة، وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض مساء أمس بمعدل 3 درجات مئوية، منوهة إلى أنه لا توجد موجة حارة حاليا.

وأجابت عضو هيئة الأرصاد الجوية عن التساؤلات عن موجه حارة حاليا قائلة إن درجات الحرارة بمعظم مناطق الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وسيستمر ذلك حتى الثلاثاء القادم.

الأرصاد :عدم تأثر البلاد بموجه حارة حاليا

وأكدت عضو الأرصاد الجوية، فى تصريحات اليوم عدم تأثر البلاد بموجة حارة حاليا ،منوهة إلى أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة يكون نهارا، وخاصة أثناء فترات سطوع أشعة الشمس.

ونوهت إلى أن التحسن المحسوس في الأحوال الجوية يكون خلال ساعات الليل، قائلة: «في ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم الحرارة، ونشعر باعتدال الجو تزامنا مع نشاط نسبي للرياح يقلل من الشعوربالرطوبة».

حالة الطقس

وأشارت إلى أن الشعور بالأجواء الحارة فى ساعات النهار يرجع إلى الشعور بالرطوبة مع هدوء سرعة الرياح تزامنا مع أشعة الشمس، وذلك على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى،ويكون الجو شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء

وفيما يلى توقعات هيئة الأصاد الجوية عن درجات الحرارة خلال اليومين القادمين:

درجات الحرارة غدا الأحد 3-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 4-9-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة.