خطوات الحصول على كوب لبن آمن من مركز الخير بكفر الزيات.. معايير نموذجية

تسعى الدولة المصرية إلى توفير كوب لبن آمن للمواطنين، من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى العناية بالإنتاج والتصنيع والارتقاء بالجودة، لإمداد المستهلك بالألبان ومنتجاتها بشكل نظيف وصالح للاستهلاك الآدمي وخالية من كل أنواع المسببات المرضية للإنسان.

ومن بين تلك المراكز، مركز «الخير» بقرية أبو الغر، في مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، والذي تم تصميمه وتنفيذه على مساحه 400 متر تقريبا، حيث تم اجتياز اختبارات التقييم لشهادة الهايبر والأيزو، وذلك بطاقة استيعابية 30 طنا يوميا.

رفع جودة الألبان

وقال الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل في المناطق المقامة بها، ما يسهم في تقليل نسبة البطالة.

وذكر منسق مراكز التجميع لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يعمل على تقديم حلول عملية لرفع جودة الألبان المُنتجة لدى المربين الصغار، من خلال تطوير عمل نقاط ومراكز تجميع الألبان، وبالنهاية ذات عائد اقتصادي عام.

خطوات توفير كوب لبن آمن

وعن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل توفير كوب لبن آمن وصحي للمواطنين، قال منسق مراكز تجميع الألبان، إن محافظة الغربية تعد من معاقل إنتاج الألبان، خاصة في مركز قطور، وبها معظم مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وكانت تفتقر إلى نظام الجودة في التعامل مع الألبان، ومع إطلاق المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، كان هناك تعاون مع أصحاب المراكز وتطويرها، وتم تطوير 25 مركزا من إجمالي 80 مركزا داخل مراكز المحافظة.

وأوضح «غانم»، أن هناك خطوات وإجراءات يتم اتخاذها من أجل توفير كوب لبن آمن وصحي للمواطنين، تبدأ من استلام الألبان من المربين حيث يتم وضع الألبان عقب انتهاء عملية الحلب داخل عبوات خاصة بكل منزل أو مُربي، وفور وصول اللبن إلى المركز، يتم إجراء اختبارات له داخل معمل المركز، وعقب التأكد من سلامته، يتم توريده إلى تنكات اللبن، تحت درجة تبريد 4 درجات مئوية، ثم توريده إلى الشركات المنتجة للألبان ومشتقاته.

شهادة الأيزو

وأشار محمود غنيم، مدير مركز الخير لتجميع الألبان بقرية أبو الغر، إلى أن هذا المركز يعد نموذجاً وخضع للتطويره ضمن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، وتم تجهيزه من مبنى قديم ليصبح مركزا متطورا خلال 6 أشهر، كما تم توريد جميع المعدات اللازمة للمركز من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح مدير المركز لـ«الوطن»، أن المركز ضمن 6 مراكز على مستوى محافظة الغربية حاصلة على شهادة الهاسب والأيزو، ومزود بعدد من المعدات الحديثة، بجانب المعمل الذى يتم فيه إجراء الاختبارات على اللبن لتقدير نسبة الدهن، والبروتين، و«PH»، ونسبة الحموضة به، ومدى نظافته والكشف عن بقايا المضادات الحيوية.