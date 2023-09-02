«التنمية المحلية» ترصد جهود الغربية وبني سويف والبحيرة في قضية السكان

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات الغربية وبنى سويف والبحيرة لمواجهة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، وذلك في ضوء جهود اللواء هشام آمنة وزير، التنمية المحلية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في ظل اهتمام القيادة السياسية بمواجهة القضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، ورفع الوعى الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

جهود محافظة العربية

في محافظة الغربية، قامت اللجنة التنسيقية للسكان بمركز ومدينة زفتى بمتابعة العديد من الشكاوى بسبب تغيير مواعيد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في بعض القرى، كما تم اطلاق حوار مجتمعى لبناء مساندة شعبية لتبنى السياسات القومية للسكان، وتشجيع الشباب والفتيات على عمل مشروعات صغيرة مع تسهيل حصولهم على قروض، والتنسيق مع مديرية الأوقاف بزفتى لاقامة دروس وخطب للتشديد على أهمية التعلىم وخطورة الزواج المبكر، والاهتمام بمبادرة «من حقك تنظمي»، ومتابعة ما تم القيام به في مبادرة حياة كريمة فيما يخص المشكلة السكانية، ومساعدة الفتيات على تعلم حرف تناسبهم لمساعدتهم على زيادة الدخل.

جهود محافظة بني سويف

في محافظة بنى سويف، تم عقد ندوة بقرية إهناسيا الخضراء بعنوان القضية السكانية، تناولت مناهضة العنف ضد المرأة وأضرار الزواج المبكر، وأهمية تنظيم الأسرة والوسيلة المناسبة لكل سيدة، ودور المرأة العظيم في الاسلام ،وأن الإسلام رفع من شأن المراة، كما تم التحدث عن القضية السكانية وأبعادها وتأثيرها السلبى على الاقتصاد ومحاورها الخمسة.

جهودة محافظة البحيرة

في محافظة البحيرة، انطلقت حملة تنظيم الأسرة تحت شعار «علشان صحتك تهمنا» وأيضا تم متابعة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لأورام البروستاتا والقولون وعنق الرحم وأورام الرئة والاعتلال الكلوى وصحه المراة والكشف السمعى للاطفال حديثي الولاده وذلك بالمركز الحضرى، كما قامت وحدة سكان مركز إدكو بمتابعة امتحان لمحو الأمية لتعليم الكبار.