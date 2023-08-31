محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الميدانية على منافذ البيع

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف واستمرار الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة، من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أي مبالغة في الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة.

وشدد على ضبط السلع مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق، تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

توعية المواطنين

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

وشدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها، وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.