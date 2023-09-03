وليد توفيق يهدي أغنية «سنة وسنتين» خلال حفله بالقلعة لمصر (فيديو)

أهدى المطرب اللبناني وليد توفيق خلال حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء، أغنية «سنة وسنتين» لمصر .

كما نشر الحساب الرسمي للفنان وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو له أثناء غناء الأغنية وعلق عليها قائلا: «سنة وسنتين إهداء إلى مصر الحبيبة الآن من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء».

مهرجان القلعة الـ31 للغناء والموسيقى

ويأتي حفل وليد توفيق في مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء بعد عدد من الحفلات الناجحة التي رفعت شعار كامل العدد وكان أبرزها فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة.