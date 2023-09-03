وليد توفيق يختتم حفله بمهرجان القلعة بأغنية «انزل يا جميل»

اختتم المطرب اللبناني وليد توفيق حفله الغنائي بمهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء بأغنية «انزل يا جميل» والتي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

وبعد انتهاء وليد توفيق من الغناء وجه الشكر للجمهور المصري وتمني الخير لمصر وشعب مصر.

مهرجان القلعة الـ31 للغناء والموسيقي

وشارك إلى جانب وليد توفيق في مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء عدد من نجوم الغناء أبرزهم: فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.