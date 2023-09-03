عاجل.. رئيس «لجنة الزمالك» يكشف موقف زيزو من الرحيل

أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي، أن الحفاظ على أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح أمر حتمي ليس له بديل آخر لدى اللجنة، ولن نترك الأمر حتى يصل للمجلس المقبل.

عماد البناني: الحفاظ على زيزو وفتوح أمر حتمي داخل الزمالك

وتابع البناني خلال تصريحاته التلفزيونية: «هدفنا الأول هو تجديد عقد الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، والجهاز الفني والجماهير يرغبون في استمراره، وسننهي الملف سريعًا».

وأضاف عماد البناني: «زيزو الأولوية هو الإبقاء عليه في نادي الزمالك، وحال وصول أي عرض سوف يتم العودة إلى المدير الفني، وهو سيكون صاحب القرار، ولكن هدفنا الأول هو استمراره فقط ونفس الحال بالنسبة للاعب أحمد فتوح».

تسديد مستحقات كارلوس أوسوريو

وواصل،«تم تسديد مستحقات الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، خاصةً أنه كان يهدد بفسخ التعاقد، والنادي لديه عجز كبير، ونحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه».

واستطرد: «نحاول التوصل لصيغة اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل تخفيض المديونية، والحجز على أرصدة النادي لا يزال مستمر لعدم التوصل الاتفاق حتى الآن».