عاجل.. تحرك جديد من زيزو للرحيل عن الزمالك والانتقال للشباب السعودي

يواصل والد أحمد سيد زيزو الضغط خلال الفترة الحالية على إدارة نادي الزمالك، من أجل حسم موقف اللاعب من الرحيل إلى صفوف نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقف أحمد سيد زيزو من عرض الشباب السعوديوأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن والد أحمد سيد زيزو يتواصل خلال الفترة الحالية، مع اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، من أجل الرد على العروض المقدمة من جانب أندية الدوري السعودي لضم اللاعب، وعلى رأسها عرض الشباب السعودي.

مصير زيزو في يد أوسوريو وعبدالواحد السيد

وتابع أم اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وضعت الأمر بالكامل في يد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي، من أجل اتخاذ القرار النهائي والحاسم بشأن رحيل أو بقاء أحمد سيد زيزو مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان والد أحمد سيد زيزو أكد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، في وقت سابق، أن نادي الشباب السعودي، لا زال يصارع الزمن في الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوفه في الميركاتو الحالي.