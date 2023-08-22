اجتماع عاجل في الشباب السعودي لإرسال عرض مالي ضخم لضم زيزو

يعقد مجلس إدارة نادي الشباب السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، اجتماعا لحسم موقفهم من ضم أحمد سيد زيزو، والاستقرار على العرض المالي الذى سيتم إرساله لنادي الزمالك مقابل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، أنه حتى هذه اللحظة الزمالك لم يتلقَ أي عرض مالي لانتقال زيزو للشباب السعودي، وعرض الشباب قد يصل إلى 8 ملايين دولار، كما أن اللاعب لم يوقع على أى عقود مع الشباب حتى الآن.

جيرارد وموسيماني يراقبان زيزو

وتابع: «زيزو يمتلك عروضا أخرى من السعودية للرحيل عن الزمالك، وأبرزها أندية الخليج (أقدم العروض)، والاتفاق، الذي يقوده ستيفين جيرارد إلا أن الشباب السعودى هو الأكثر جدية، كما أن الوحدة الإماراتى الذي يقوده بيتسو موسيماني يرغب فى ضم اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع».

وأتم: «إدارة الشباب السعودي تسعى بشتى الطرق لإبرام صفقات قوية من بينهم أحمد سيد زيزو، لمواجهة الفرق الأربعة الكبار فى الدوري السعودي».

الشباب يفاوض الزمالك لضم زيزو

وكان نادي الشباب السعودي قد أرسل خطاب لإدارة نادي الزمالك يبدي اهتمامًا من أجل ضم أحمد سيد زيزو من الزمالك، قبل أن يرفض إدارة النادي الأبيض رحيل زيزو عن الفريق ليستمر مع النادي في الموسم القادم.