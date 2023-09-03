عاجل.. عقوبة على لاعب الزمالك بعد التمرد وغيابه عن التدريبات

استقر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، على توقيع عقوبة على حمدي علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب تغيبه عن مران الفريق خلال الأيام الماضية.

الزمالك يغرم حمدي علاء ماليا بسبب تغيبه بدون إذن عن حضور التدريبات وأكد مصدر بالجهاز الإداري لنادي الزمالك أن عبدالواحد السيد أبلغ الجهاز الإداري بتوقيع عقوبة على حمدي علاء لاعب الفريق، بسبب تغيبه عن التواجد في التدريبات الجماعية للفريق، يومي الجمعة والسبت، وذلك منذ استئناف الفريق التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمته مع أوسوريو المدير الفني الحالي للفريق.

اللاعب لم يشارك في المران خلال الأيام الماضية

وتابع أن مدير الكرة بنادي الزمالك، تواصل مع الجهاز الإداري وأبلغهم بضرورة إبلاغ حمدي علاء بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، وإلا سيكون هناك قرار جديد ضد اللاعب، خاصة أن اللاعب لم يشارك في المران خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وجود قناعة فنية من جانب أوسوريو بإمكانياته.

وتغيب حمدي علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد فشل انتقاله إلى صفوف نادي سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى جانب كواليس ما دار بينه وبين المدرب الكولومبي خلال فترة وجوده في البطولة العربية الماضية، وإبلاغه بأنه الاسم الرابع في مركزه خلال الموسم الجديد.