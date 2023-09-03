عاجل.. مفاجأة بشأن صفقة المهاجم الجديد في الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات ملف التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه في الموسم الحالي، بعد طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق حسم الصفقة في الموسم الجديد.

الأهلي يقترب من تأجيل ملف المهاجم إلى يناير

وأكد الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية أن هناك احتمالا كبيرا بتأجيل ملف التعاقد مع مهاجم جديد في النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل انتهاء فترة الانتقالات في السوق الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وعدم حسم النادي صفقة مهاجم خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي أمام موقفين، وهو التعاقد مع جوستافو سوزا وهو الأمر الأصعب في الوقت الحالي، بالإضافة إلى موقف آخر وهو عرض عدد من الأسماء في الوقت الحالي على مارسيل كولر، وانتظار موقفه النهائي من تحديد أحدهم من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية، ولكن الأقرب هو إرجاء الأمر إلى انتقالات يناير القادمة.

ويصر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل رحيل محمد شريف وشادي حسين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، ومشاركة النادي في أكثر من بطولة في الموسم الجاري.