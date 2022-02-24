تفاصيل إيقاف الإعلاميين «حتحوت والحداد» بسبب الأهلي ورئيس أحد الأندية

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة قرارين، اليوم الخميس، بوقف هاني حتحوت مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، وحسام الحداد مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، بعد انتهاء التحقيقات معهما، لاتهامهما بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل القرارين والواقع المرتبطة بكل منهما.

إيقاف هاني حتحوت بسبب رئيس نادي

قالت النقابة، في بيان لها، اليوم، إن «سعدة» أصدر القرار رقم 7 بإيقاف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين تبدأ غدا الجمعة وتنتهي 12 مارس المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن «حتحوت» دخل في ملاسنات مع أحد رؤساء الأندية، وتناول الخلافات الشخصية في البرنامج، ما يعد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.

وهو ما أكدت عليه حيثيات قرار وقف «حتحوت»، اليوم، حيث جاء فيها أنه امتثل للتحقيق في مقر النقابة، وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي في باب الواجبات الفقرة «5»، والتي تنص على احترام آداب الحوار الإعلامي وتجنب الدخول في ملاسنات وخلافات شخصية.

كما خالف الإعلامي، بحسب النقابة، مدونة السلوك المهني البند «التاسع»، الذي ينص على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة.

وقف حسام حداد بسبب الأهلي

أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا مماثلا باستمرار منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج «صباح الخير يامصر» على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وذلك على خلفية تصريحه بأن الأهلي لا يمثل مصر في أثناء مشاركته بمونديال العالم للأندية الذي أقيم مؤخرا في الإمارات وحصل فيه النادي الأهلي على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن حسام حداد مثل للتحقيق في مقر النقابة، وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات، وعليه تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

وتابعت نقابة الإعلاميين: «حيث خالف ميثاق الشرف الإعلامي باب المبادئ العامة فقرة 4 والتي تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، وفي باب الواجبات فقرة رقم 9 والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي أو يكرس ثقافة العنف والكراهية، وخالف مدونة السلوك المهني البند «العاشر» والذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاتة».

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد قررت وقف حسام الحداد بعد ما قاله بأن الأهلي لا يلعب باسم مصر، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأندية.

وأصدر «حداد»، بيانا، اعتذر فيه، قائلا: «أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، ومع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائما، واليوم أضفت إليه أن للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم، وأقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد».