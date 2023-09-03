تحرير محاضر وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية في حملات تموينية بالإسكندرية

شن حي الجمرك بالإسكندرية حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز لمراقبة وضبط الأسعار، وفرض القانون وهيبة الدولة، والعمل على منع استغلال المواطنين أو تقديم منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية لهم، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحصيل غرامات فورية.

ضبط مخالفات في حملة تموينية بحي الجمرك

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم استغلال المواطنين، شن الحي حملة لمراقبة الأسواق بوجود مسئولي الصحة والتموين والإدارات المعنية، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر تموين و2 محضر صحة.

تحصيل غرامات فورية من المخالفين

وأكدت رئيس حي الجمرك أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية لمحال مخالفة، موضحة أنه جار المتابعة اليومية للحملات التموينية، ولن يتم السماح بالتلاعب فيما يخص المواطنين، كما يتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.