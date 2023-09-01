حملات تموينية لضبط الأسواق في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون الإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وجه بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، حرصا على المال العام.

وقال إن الحملات تأتي بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

حملات للرقابة على الأسواق

وأشار محمد القلش، إلى أن إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد، وفريق العمل التابع لها، شنت حملات بأنحاء المحافظة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

حملات المنتزه

قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد عبدالرحيم رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- تحرير 61 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 22 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمخبز شامي مخالف.

- تحرير محضر توقف محطة تموين سيارات عن العمل بدون إذن التموين.

- تحرير7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

- تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 24 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

تموين العجمي

قامت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبدالقادر رئيسة الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن:

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير 16 محضرا عدم حمل شهادات صحية.

- 15 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

حملة تموين شرق

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن:

- تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين.

تحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضري امتناع عن بيع السجائر.

- تحرير محضري عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.