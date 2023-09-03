إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق (مصر - اسكندرية) بالجيزة ، ونقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق (مصر - اسكندرية) بالجيزة بدائرة القسم.

وعلى الفور، أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، المقدم أحمد عكاشة، رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وتبيّن أنّه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت به من الخلف سيارة ملاكي يقودها سائق وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.