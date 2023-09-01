مصرع عاملين وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا

لقى عاملين مصرعهما وأصيب 5 آخرين ظهر اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية دلجا، غرب مركز ديرمواس، بمحافظة المنيا.

بلاغ بوقوع حادث تصادم في ديرمواس

اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم، ما أسفر عن سقوط حالتي وفاة، ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف، والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة بتروسيكل محمل بالعمال، ما أسفر عن مصرع كلً من: سيد فتحي 55 سنة، عامل، وحسن ط 31 سنة، عامل، مقيمان بمركز ديرمواس.

نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس المركزي

وتبين إصابة 5 أشخاص هم: جمال صلاح 32 سنة، محمد شحاته 16 سنة، أحمد عبدالمحسن،32 سنة، وشقيقه عبدالله 30 سنة، علي عبدالجواد 55 سنة، جميعهم عمال، ويقيمون بقرية دلجا.

جرى نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزي بديرمواس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.