مصرع شخصين في حادث تصادم بالغربية

لقي شابين مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية، بجرار زراعي على طريق قرية «ابيار - ديما» التابعة لمدينة كفر الزيات بالغربية، وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وجرار زراعي على طريق قرية «ابيار - ديما» أسفر عن حدوث وفيات.

انتقلت قوة أمنية، صحبة سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع كلً من «إيمن منصور كشاف» و «السيد مصطفى العربي زيدان» في العقد الثالث من العمر، ومقيمين قرية ابيار، وتم التحفظ على الجثامين بالمشرحة.

كما جري رفع أثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.